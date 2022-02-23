Florence and the Machine вернулись с новым синглом «King» и показали видео на него

Британская инди-поп-группа Florence and the Machine выпустила новый сингл «King» и опубликовала клип на него. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

«Как художница я никогда особенно не задумывалась о собственном гендере. Я просто ладила с ним. Я была так же хороша, как и мужчины, я делала свое дело и вставала с ними вровень. Однако сейчас, когда я думаю, каково быть женщиной старше тридцати и о своем будущем, я внезапно ощущаю развал собственной идентичности и уход прежних желаний», — рассказала о содержании трека фронтвумен коллектива Флоренс Уэлч.

Она добавила: «Стремление быть артисткой, но иметь при этом семью может оказаться для меня не таким простым. Я почти всегда равнялась только на музыкантов-мужчин. Впервые между мной и моими идолами выросла стена — и я должна принимать решения, которых они не делали».