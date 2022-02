Florence and the Machine вернулись с новым синглом «King» и показали видео на него

Британская инди-поп-группа Florence and the Machine выпустила новый сингл «King» и опубликовала клип на него. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

В конце июня 2018 года увидел свет четвертый, последний на данный момент альбом Florence and the Machine «High as Hope». В него вошли 10 треков, включая опубликованные ранее синглы «Big God» и «Hunger».

Темами пластинки стали персональные переживания Уэлч, завершение любовных отношений и воспоминания о перенесенном в юном возрасте расстройстве пищевого поведения.