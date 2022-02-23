Немецкий таблоид Bild начал закрывать логотип «Газпрома» на фотографиях футбольного клуба «Шальке 04», заменяя его на баннер «Свободу Украине». Об этом сообщила редакция издания.

Изображение будет заменено и в печатных номерах, и на сайте газеты. В Bild заявили, что решение связано с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы видим „Шальке“ в футболках „Газпрома“, будто бы эта компания с 2007 года была обычным рекламным партнером, а не финансистом российского государства. А вместе с тем и войны», — указано в заявлении редакции.