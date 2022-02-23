Немецкий таблоид Bild начал закрывать логотип «Газпрома» на фотографиях футбольного клуба «Шальке 04», заменяя его на баннер «Свободу Украине». Об этом сообщила редакция издания.
Изображение будет заменено и в печатных номерах, и на сайте газеты. В Bild заявили, что решение связано с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы видим „Шальке“ в футболках „Газпрома“, будто бы эта компания с 2007 года была обычным рекламным партнером, а не финансистом российского государства. А вместе с тем и войны», — указано в заявлении редакции.
Газета призвала не допустить проведения финала Лиги чемпионов 28 мая в Петербурге, а также заявила: «Отклейте лого [„Газпрома“] со своих футболок. Это был бы сильный жест».
«Газпром» — спонсор немецкой команды с 2007 года. В 2021-м контракт был продлен еще на четыре года.
21 февраля Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.