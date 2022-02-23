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Mura Masa выпустил трек «Bbycakes» совместно с Lil Uzi Vert, Shygirl и PinkPantheress 18:59
Новые санкции из‑за признания ДНР и ЛНР, презентация «Donda 2» и другие новости дня
18:17 дайджест
WSJ: Евросоюз намерен ввести санкции против Шойгу, Захаровой, Вайно и Шувалова 18:02
ВЦИОМ: решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян 17:19
РКН составил протокол на «Эхо Москвы» из‑за передачи про украинский язык 17:05
Kanye West/YouTube
Канье Уэст опубликовал запись концерта, где представил новый альбом «Donda 2» 15:37
Лолита против банды Джокеров в клипе «Грустная танцую» 15:14
Royksopp выложили новый сингл «This Time, This Place…» 14:46
Эмми Россам сыграет с Томом Холландом в сериале «Переполненная комната» 14:43
Daft Punk выпустили ремиксы треков с дебютного альбома «Homework» к 25-летию пластинки 14:03
Showtime/YouTube
Вышел трейлер сериала «Человек, который упал на Землю» по мотивам романа и фильма с Дэвидом Боуи 13:10
Toro Y Moi опубликовал видео на трек «The Loop» 13:02
В России выявили 137 642 случая коронавируса 12:23
Сериал «Иная жизнь» отменили после второго сезона 11:33
Более 96 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России 11:14
«Оскар» не будет показывать вручение наград в восьми номинациях 10:46
FantasticBeasts/Twitter
Мадс Миккельсен, Эзра Миллер и Александр Кузнецов — в промо к третьей части «Фантастических тварей» 10:10
Япония, Канада и Австралия ввели санкции против России из‑за признания ДНР и ЛНР 9:05
Шэрон Стоун снимется в экранизации романа Лизы Барр «Женщина в огне» 3:51
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Дайджест

Новые санкции из‑за признания ДНР и ЛНР, презентация «Donda 2» и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 18:17

К санкциям из‑за ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик присоединились Япония, Канада и Австралия. Ранее ограничения ввели Евросоюз, Великобритания и США.

ВЦИОМ сообщил, что решение Владимира Путина о признании самопровозглашенных республик поддерживают 73% россиян. Противоположной позиции придерживаются 16%.

Границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Среди них более 31 тыс. детей, в том числе около 1000 сирот.

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на «Эхо Москвы» из‑за передачи про украинский язык. Радиостанции грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Американская киноакадемия уберет из телетрансляции «Оскара» вручение наград в восьми номинациях. Такое решение было принято из‑за низких рейтингов прошлогодней премии.

Showtime показал трейлер к новой многосерийной адаптации «Человека, который упал на Землю». В сериале Билл Найи предстал в образе Томаса Джерома Ньютона, которого в 1976 году сыграл Боуи.

Netflix планирует снять художественный фильм по мотивам документалки «Аферист из Tinder». Она рассказывает о женщинах, обвинивших израильтянина Саймона Леваева в мошенничестве.

Также стриминговая платформа отменила сериал «Иная жизнь» после второго сезона. «Я бы хотела, чтобы у нас было больше сезонов, но, к сожалению, это просто не в наших силах. Увидимся в следующем приключении», — написала исполнительница главной роли Кэти Сакхофф.

Канье Уэст опубликовал запись концерта, где представил новый альбом «Donda 2». На сцене традиционно сожгли копию дома рэпера, треки с пластинки вместе с Уэстом исполнили Future, Pusha-T и Джек Харлоу, а для исполнения композиции «Jail Pt 2» из первой части «Donda» был приглашен Мэрилин Мэнсон.

Что еще произошло в музыкальном мире? Toro Y Moi выпустил сингл «The Loop» и показал видео на него, норвежские электронщики Royksopp опубликовали новый трек «This Time, This Place…», Daft Punk выложили ремиксы композиций со своего дебютного альбома «Homework», а Лолита выпустила клип на песню «Грустная танцую».

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