Новые санкции из‑за признания ДНР и ЛНР, презентация «Donda 2» и другие новости дня

К санкциям из‑за ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик присоединились Япония, Канада и Австралия. Ранее ограничения ввели Евросоюз, Великобритания и США.

ВЦИОМ сообщил, что решение Владимира Путина о признании самопровозглашенных республик поддерживают 73% россиян. Противоположной позиции придерживаются 16%.

Границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Среди них более 31 тыс. детей, в том числе около 1000 сирот.

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на «Эхо Москвы» из‑за передачи про украинский язык. Радиостанции грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Американская киноакадемия уберет из телетрансляции «Оскара» вручение наград в восьми номинациях. Такое решение было принято из‑за низких рейтингов прошлогодней премии.

Showtime показал трейлер к новой многосерийной адаптации «Человека, который упал на Землю». В сериале Билл Найи предстал в образе Томаса Джерома Ньютона, которого в 1976 году сыграл Боуи.

Netflix планирует снять художественный фильм по мотивам документалки «Аферист из Tinder». Она рассказывает о женщинах, обвинивших израильтянина Саймона Леваева в мошенничестве.

Также стриминговая платформа отменила сериал «Иная жизнь» после второго сезона. «Я бы хотела, чтобы у нас было больше сезонов, но, к сожалению, это просто не в наших силах. Увидимся в следующем приключении», — написала исполнительница главной роли Кэти Сакхофф.

Канье Уэст опубликовал запись концерта, где представил новый альбом «Donda 2». На сцене традиционно сожгли копию дома рэпера, треки с пластинки вместе с Уэстом исполнили Future, Pusha-T и Джек Харлоу, а для исполнения композиции «Jail Pt 2» из первой части «Donda» был приглашен Мэрилин Мэнсон.

Что еще произошло в музыкальном мире? Toro Y Moi выпустил сингл «The Loop» и показал видео на него, норвежские электронщики Royksopp опубликовали новый трек «This Time, This Place…», Daft Punk выложили ремиксы композиций со своего дебютного альбома «Homework», а Лолита выпустила клип на песню «Грустная танцую».