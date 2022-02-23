РКН составил протокол на «Эхо Москвы» из‑за передачи про украинский язык

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении «Эхо Москвы». Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии так как (по их мнению) передача „Що там у них“ идет на украинском языке», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, радиостанция будет оспаривать решение в суде. «Это передача об украинском языке и украинской культуре», — отметил Венедиктов.

«Медиазона»* пишет, что протокол был составлен 22 февраля по части первой статьи 13.21 КоАП о нарушении порядка изготовления или распространения продукции СМИ. Максимальное наказание — штраф до 30 тыс. рублей.

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.