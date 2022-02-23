Toro y Moi опубликовал видео на трек «The Loop»

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro y Moi, выпустил новый сингл «The Loop» с предстоящего альбома «Mahal» и показал видео на композицию. Ролик появился в ютьюб-аккаунте артиста.
В клипе музыкант и его друзья ездят по улицам Сан-Франциско на трехколесных мотоциклах, а затем идут кататься на скейтбордах. Несколько трюков делает и сам Бандик. Есть на кадрах видео и традиционный филиппинский вид транспорта джипни — по происхождению артист наполовину филиппинец.
Релиз пластинки запланирован на 29 апреля. В нее войдет 13 треков, включая две ранее опубликованные композиции «Postman» и «Magazine».
Предыдущий полноформатник Toro y Moi «Outer Peace» вышел в 2019 году. Предлагаем пересмотреть видео на два трека, вошедших в него: «50–50» и «Ordinary Pleasure».