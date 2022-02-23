Toro y Moi опубликовал видео на трек «The Loop»

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro y Moi, выпустил новый сингл «The Loop» с предстоящего альбома «Mahal» и показал видео на композицию. Ролик появился в ютьюб-аккаунте артиста.

В клипе музыкант и его друзья ездят по улицам Сан-Франциско на трехколесных мотоциклах, а затем идут кататься на скейтбордах. Несколько трюков делает и сам Бандик. Есть на кадрах видео и традиционный филиппинский вид транспорта джипни — по происхождению артист наполовину филиппинец.