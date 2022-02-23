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В России выявили 137 642 случая коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:23

За последние сутки в России выявлено 137 642 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2467 больше меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 9794 случая. Следом идут Москва, Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан, а также Самарская, Свердловская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 522 756. За сутки умерли 785 человек, за все время — 347 816. Выздоровели 179 203 человека, за весь период — 12 836 228. Число госпитализаций за сутки составило 16 349.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 428,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,2 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,3 млн), Франция (22,4 млн) и Великобритания (18,6 млн).

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