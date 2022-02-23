В России выявили 137 642 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 137 642 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2467 больше меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 9794 случая. Следом идут Москва, Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан, а также Самарская, Свердловская и Ростовская области.