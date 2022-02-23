Вышел трейлер сериала «Человек, который упал на Землю» по мотивам романа и фильма с Дэвидом Боуи

Showtime показал трейлер к новой многосерийной адаптации «Человека, который упал на Землю». Премьера сериала состоится 24 апреля.

В трейлере показали бывшую ученую Джастин Фоллс, которая в одиночку воспитывает ребенка. Несмотря на свои усилия, она находится на грани потери дома из‑за невозможности выплачивать ипотеку. Ее жизнь становится сложнее после того, как она становится свидетелем падения человека с неба.

Им оказывается инопланетянин, который прибыл на Землю, чья планета находится на грани вымирания. Его последней надеждой на спасения становятся исследования Фоллс.