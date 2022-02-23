Сериал «Иная жизнь» отменили после второго сезона

Netflix отменил сериал «Иная жизнь» после второго сезона. Об этом в твиттере сообщила исполнительница главной роли Кэти Сакхофф.

Актриса поблагодарила зрителей за поддержку и съемочную группу за усердную работу. «Я бы хотела, чтобы у нас было больше сезонов, но, к сожалению, это просто не в наших силах. Увидимся в следующем приключении. С любовью, Нико», — написала Сакхофф.

О причинах закрытия шоу не сообщается. Издание Collider отмечает, что печальная судьба сериала была предрешена, ссылаясь на данные рейтинга Rotten Tomatoes, где средний балл аудитории составляет 69%, а оценка критиков — 6%.

«Иная жизнь» рассказывает о космонавте Нико Брекинридж, которая исследует происхождение таинственного инопланетного артефакта со своей командой. В ходе работы ученые сталкиваются с настоящими ужасами в космосе.

Автор проекта — сценарист и продюсер Аарон Мартин. В ролях: Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Элизабет Ладлоу («Ходячие мертвецы»), Блю Хант («Древние»), А.Дж.Ривера («Бесстыжие»), Сэмюэль Андерсон («Доктор Кто»), Джейк Абель («Сверхъестественное») и другие.