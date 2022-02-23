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«Оскар» не будет показывать вручение наград в восьми номинациях

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:46

Киноакадемия решила исключить из телетрансляции «Оскара» вручение наград в восьми номинациях из‑за низких рейтингов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В прямом эфире не покажут вручение наград в категориях: «Короткометражный документальный фильм», «Монтаж», «Грим», «Саундтрек», «Декорации», «Короткометражный анимационный фильм», «Короткометражный фильм» и «Звук».

Ожидается, что награждение в указанных категориях будет проходить в театре Dolby за час до начала прямой трансляции. Затем вручение наград будет показано в перерывах во время рекламных пауз.

«Мы понимаем, что это телевизионное шоу, которое проходит в прямом эфире, и мы должны расставить приоритеты для телевизионной аудитории, чтобы повысить вовлеченность зрителей и сохранить шоу жизненным, кинетическим и актуальным. Это было важным предметом обсуждения в течение долгого времени. Мы делаем это, не забывая при этом о важности того, чтобы наши номинанты могли насладиться тем, что бывает раз в жизни», — сказано в письме Киноакадемии своим членам.

The Hollywood Reporter отмечает, что прошлогодняя трансляция «Оскара» прошла с самым низким рейтингом в истории.

Киноакадемия предпринимала попытки удаления нескольких наград из эфира еще в августе 2018 года. Однако премия столкнулась с критикой в профессиональном сообществе, из‑за чего решение пришлось отменить.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта. Среди номинантов 2022 года оказались ленты «Власть пса», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и другие.

Киноакадемия также ввела новую категорию, в которой разрешила зрителям самостоятельно выбрать лучший фильм. До 3 марта пользователи твиттера смогут отдать свой голос за любимую картину. Проголосовать можно даже за те ленты, которые не стали номинантами «Оскара». К публикации нужно добавить хештег #OscarsFanFavorite.

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