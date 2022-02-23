Шэрон Стоун снимется в экранизации романа Лизы Барр «Женщина в огне»

Американская актриса Шэрон Стоун, известная по фильмам «Основной инстинкт» и «Казино», снимется в экранизации романа Лизы Барр «Женщина в огне». Она также станет продюсером картины, сообщил Deadline.

Картина расскажет историю о молодой журналистке, которая оказывается втянутой в международный скандал, связанный с похищенным нацистами шедевром живописи. Ей предстоит решить, стоят ли поиски картины и правда о ее темном прошлом рисков.

Книга будет опубликована 1 марта издательством HarperCollins. Когда на экраны выйдет экранизация, пока неизвестно. Роман, а затем и фильм поднимут вопрос, где находится грань между стремлением к справедливости и жаждой мести.

Ранее Стоун уже выступала продюсером ряда кинопроектов, среди которых — сериал «Агент Икс», документальная лента «Мольба» и фильм «Одичавший». Недавно актриса также появилась в комедийном шоу «Murderville» на Netflix.

Лиза Барр — американская писательница, автор романов «Нерушимые» и «Нестойкие цвета». Она призналась в своем инстаграме, что взволнована тем, что Стоун оценила ее книгу и счастлива поработать с актрисой над экранизацией.