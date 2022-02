Умер музыкант Марк Ланеган. Ему было 57 лет

Американский музыкант Марк Ланеган, известный по коллективам Screaming Trees и The Gutten Twins, скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт артиста в твиттере.

Ланеган умер дома в ирландском городе Килларни утром 22 февраля. Что стало причиной его смерти, не сообщается. Представители артиста попросили уважать личную жизнь семьи ушедшего музыканта.

В 2021 году Ланеган перенес коронавирус. Болезнь протекала тяжело и привела падению, после которого музыкант в течение нескольких месяцев находился в коме. В декабре Ланеган опубликовал мемуары «Дьявол в коме», в которых описал свой опыт.

В ходе инцидента Ланеган получил также перелом ребер. В больнице он страдал от повторяющихся галлюцинаций. Музыкант сравнивал кому с «бесконечным пребыванием в окружной тюрьме».

Ланеган родился в 1964 году в Элленсбурге, штат Вашингтон. В 1985 году он начал музыкальную карьеру, основав гранж-группу Screaming Trees. За свою жизнь он участвовал в записях Queens of the Stone Age и Изобель Кэмпбелл, был вокалистом Soulsavers и создал еще один коллектив — The Gutter Twins. Кроме того, Ланеган работал и сольно, начиная с 1990 года.