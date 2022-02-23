Netflix снимет художественный фильм по мотивам «Афериста из Tinder»

Стриминговый сервис Netflix выпустит художественный фильм, основанный на событиях, описанных в документальном проекте «Аферист из Tinder». Об этом сообщило издание Variety.

В данный момент компания ведет переговоры с кинопродюсерами. Обсуждение проекта находится на ранних стадиях, и более конкретная информации о том, каким будет картина, пока неизвестна.

Документальную ленту «Аферист из Tinder» сняли авторы хитов платформы — сериалов «Три идентичных незнакомца» и «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу». «Афиша Daily» рассказывала в деталях о новом проекте режиссера Фелисити Моррис.

Фильм посвящен мужчине по имени Саймон Леваев и трем женщинам, которые утверждают, что Леваев обманным путем выманил у них крупные суммы денег. Он представлялся девушкам сыном миллиардера и очаровывал их, обеспечивая за их счет себе роскошную жизнь.