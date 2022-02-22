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Квентин Тарантино принял участие в сериале «Super Pumped: Битва за Uber»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:17

Американский режиссер Квентин Тарантино, снявший картины «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и «Джанго освобожденный», принял участие в сериале «Super Pumped: Битва за Uber». Он выступил главным рассказчиком проекта. Об этом сообщил Deadline.

Сериал представляет собой антологию, каждый сезон которой будет рассказывать историю успеха различных компаний. Первый сезон будет посвящен бизнесмену Трэвису Каланику и созданному им сервису по вызову такси Uber.

Премьера шоу состоится 27 февраля на телеканале Showtime. Сериал покажет, как амбициозный и предприимчивый мужчина строил свой бизнес и привлекал к нему влиятельных партнеров. Главную роль исполнит Джозеф Гордон-Левитт.

Помимо него, в проекте примет участие Ума Турман. Она появится на экране в образе основательницы The Huffington Post Арианны Хаффингтон. Хаффингтон стала первой женщиной, вошедшей в совет директоров Uber.

Судя по трейлеру, сериал также проследит за тем, как Каланик искал финансирование для своего проекта и познакомился с Биллом Герли. Его в «Super Pumped: Битва за Uber» сыграл Кайл Чандлер. Герли стал соучредителем приложения.

Сериал, как отметил Collider, расскажет не только историю успеха, но и «исследует худшие вещи, которые происходят за дверями крупной компании, вдали от глаз публики». Так, шоу затронет вопрос законопослушности Каланика и его команды.

Телепроект основан на одноименной книге Майка Айзека. Его шоураннерами выступили Брайан Коппелман, Бет Шектер и Дэвид Левьен.

В актерский состав сериала вошли Хэнк Азария (он сыграл CEO Apple Тима Кука), Элизабет Шу, Джон Басс, Бриджет Гао Холлитт, Вирджиния Кулл, Аманда Брукс, Энни Чанг, Эринн Рут, Мишка Тибо, Бабак Тафти, Даррен Петти, Ноа Вайсберг, Марк Гесснер, Керри Бише и Джоэл Келли Дотен.

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