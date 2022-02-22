США вводят санкции против суверенного долга России, ее элит и ВЭБ

США вводят санкции против суверенного долга России. Об этом заявил президент страны Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

Вашингтон введет санкции в отношении госкорпорации ВЭБ и «военного банка» (РБК предполагает, что речь о Промсвязьбанке), а также в отношении представителей российских элит и членов их семей. Каких именно лиц они затронут, Байден не уточнил. Это только первый транш санкций, их могут ужесточить, если Россия продолжит эскалацию ситуации.

Кроме того, США укрепят военное присутствие в Европе для защиты стран Балтии, но воевать с Россией не намерены, отметил Байден. По его словам, Россия уже «отрезала от Украины большой кусок», а сейчас продолжила это делать.

Байден расценил признание ДНР и ЛНР как начало вторжения в Украину и допустил, что Россия может атаковать Киев. «Вчера вечером Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах [ДНР и ЛНР]. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы», — отметил глава Белого дома.

Накануне Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 22 февраля, договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

На первой пресс-конференции после признания ДНР и ЛНР президент заявил, что Россия признала самопровозглашенные республики в границах Луганской и Донецкой областей Украины (сейчас лишь около трети их территории контролируют силы ДНР и ЛНР, остальную часть — украинские войска).

При этом Путин отметил, что все спорные вопросы о границах республик планируется решать путем переговоров. Он добавил, что сейчас дипломатические методы невозможны, но надеется, что в будущем это получится. Кроме того, по словам Путина, он не говорил, что российские войска направят в Донбасс прямо сейчас.