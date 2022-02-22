Гринпис создал интерактивную карту возобновляемых источников энергии в России

Российский Гринпис запустил карту возобновляемых источников энергии в России — солнечных, ветряных, геотермальных электростанций, биогазовых станций и малых ГЭС. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.
Всего в России действуют 210 таких объектов. В их число не вошли крупные плотинные ГЭС, потому что они негативно влияют на биоразнообразие и экологическое состояние, пояснили в Гринписе.
На карте можно посмотреть установленную мощность каждого из объектов, год их введения в эксплуатацию и узнать, в каких регионах России развивается возобновляемая энергетика. Информация из открытых источников.
«Есть стереотип, что возобновляемой энергетики в России нет. Мы создали эту карту, чтобы показать, что это не так. На примере конкретных регионов можно увидеть, как в нашей стране реализуются инициативы в области зеленой энергетики. Возобновляемые источники энергии позволяют сократить использование ископаемого топлива, сопутствующие выбросы парниковых газов и помогают внести важный вклад в борьбу с климатическим кризисом», — отметил руководитель программы российского Гринписа «Зеленая энергетика» Владимир Асикритов.
В организации отмечают, что в России есть колоссальные возможности для замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками. Однако они не используются в полную силу.