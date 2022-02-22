Гринпис создал интерактивную карту возобновляемых источников энергии в России

Российский Гринпис запустил карту возобновляемых источников энергии в России — солнечных, ветряных, геотермальных электростанций, биогазовых станций и малых ГЭС. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

Всего в России действуют 210 таких объектов. В их число не вошли крупные плотинные ГЭС, потому что они негативно влияют на биоразнообразие и экологическое состояние, пояснили в Гринписе.

На карте можно посмотреть установленную мощность каждого из объектов, год их введения в эксплуатацию и узнать, в каких регионах России развивается возобновляемая энергетика. Информация из открытых источников.