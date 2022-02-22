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Совфед разрешил послать войска на Донбасс, Европа вводит санкции и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:23

Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российские войска в Донбассе. Обе палаты парламента поддержали договоры о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР.

Сергей Лавров считает, что у Украины нет права на суверенитет, поскольку оно должно соблюдаться лишь в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории. Украина с 2014 года к таким странам не относится, заявил глава МИДа.

Из‑за признания Россией ДНР и ЛНР Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это только «первый транш» санкций.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока-2» будет приостановлена. Есть ли шанс, что газопровод запустят в будущем, он не смог уточнить.

По итогам вчерашнего дня рубль был признан самой нестабильной валютой в мире. Его волатильность к вечеру 21 февраля достигала 33,97%.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве. «В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны». Они попросили не использовать каракала в мемах о текущих политических событиях и напомнили, что питомец родом с Украины, живет в России и «принадлежит всему миру».

Суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева к восьми и шести годам лишения свободы. ЛГБТ-персон, модераторов оппозиционного телеграм-канала, признали виновными в участии в незаконном формировании.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за плохое содержание животных. Наказывать предлагают за превышение числа питомцев, плохие условия содержания, небезопасный выгул и отказ убирать за животными в общественных местах.

В Калифорнии медведь по кличке Хэнк набрал лишний вес, полгода питаясь в домах местных жителей. На людей он не нападает, но власти не знают, как его прогнать.

Один из сценаристов «Дюны» Эрик Рот назвал смехотворным, что Американская киноакадемия не номинировала Дени Вильнева на приз за лучшую режиссуру. По его мнению, именно Вильнев ответственен за удачные решения в картине.

Кирстен Данст, Кристен Стюарт, Джаред Лето и другие актеры исполнили хит Оливии Родриго «Drivers License». Некоторые прочитали песню как стих и отнеслись к заданию с юмором, другие спели по-настоящему.

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