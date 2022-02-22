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Ученые обнаружили, что мозг в момент смерти работает, как при сне или медитации

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:18

Группа ученых из Канады, США, Китая и Эстонии проанализировали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) умирающего человека и выяснили, что в момент смерти мозговая активность схожа с той, которая наблюдается во время сна со сновидениями или глубокой медитацией. Об этом рассказал Frontiers in Aging Neuroscience.

В распоряжении медиков оказалась 15-минутная электроэнцефалограмма 87-летнего мужчины. Он попал в госпиталь с эпилепсией и травмой головы после падения. У пациента от полученного удара случилась остановка сердца, из‑за которой тот скончался.

Специалисты смогли оценить работу мозга до и после остановки сердца. Мозговая активность умирающего мужчины упала после прекращения биения сердца, но показала всплеск гамма-ритма, напоминающий показатели при сновидениях или глубокой медитации.

Ученые предположили, что пациент в последние мгновения перед смертью наблюдал некие визуальные образы. Он мог видеть воспоминания о прошедшей жизни. Происходит ли это со всеми умирающими людьми, пока неясно.

«Генерируя волны, связанные с поиском в памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью — подобных тем, о которых сообщали свидетели предсмертных переживаний. Эти результаты бросают вызов нашему пониманию границ жизни и ставят важные вопросы — например, связанные со сроками донорства органов», — сказал ведущий автор работы Аджмал Земмар.

По мнению медиков, их исследование может стать поводом для более глубокого изучения состояний мозга в момент смерти. Они считают, что проанализированная ЭЭГ является доказательством, что мозг может вести скоординированную активность без циркуляции крови.

Однако на показатели конкретного ЭЭГ, отмечают специалисты, могли повлиять индивидуальные особенности пациента. Тот принимал лекарства, влияющие на мозг, и скончался от последствий черепно-мозговой травмы.

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