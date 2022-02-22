В Госдуму внесли законопроект о штрафах за плохое содержание животных

Депутаты Московской областной думы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за плохое содержание животных. Об этом пишут «Известия».

Штрафовать предлагают как за плохое содержание питомцев, так и за превышение их допустимого числа, небезопасный выгул и отказ убирать за животными в общественных местах. Размер санкций составит от 500 до 1500 рублей для частных лиц и от 3000 до 5000 рублей для индивидуальных предпринимателей, говорится в документе.

Авторы проекта предлагают внести для этого новую статью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) — «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». В первом чтении документ могут рассмотреть в марте.

Положительные отзывы на проект закона уже дали комитет по экологии, природным ресурсам и окружающей среде, а также юристы Госдумы. Глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин в своем отзыве отметил, что закон «Об ответственном обращении с животными», который предполагает уголовную ответственность, был принят еще в 2018 году, однако административные наказания за нарушения в этой области до сих пор не установлены.

В пояснительной записке к документу говорится, что в 2020 году в Минсельхоз Московской области поступило 456 обращений с жалобами на небезопасный выгул собак, а за 11 месяцев 2021 года — 367. Лидером за первый квартал прошлого года по этому показателю стала Костромская область, где зафиксировали 1012 подобных обращений.