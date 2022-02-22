Сценарист «Дюны» раскритиковал Американскую киноакадемию за отсутствие номинации у Вильнева

Один из сценаристов «Дюны» Эрик Рот назвал смехотворным, что Американская киноакадемия не номинировала Дени Вильнева на приз за лучшую режиссуру. Об этом он заявил в интервью IndieWire.

По мнению сценариста, создатели проектов, претендующих на «Оскар» за лучший фильм, автоматически должны включаться в номинацию за режиссуру. Он объясняет это тем, что режиссера невозможно отделить от его картины.

«„Дюна“ получила девять технических номинаций. Все эти люди блестяще проявили себя в своем деле, но кто‑то задал им направление. Именно он [Вильнев] определил цвета. Какой звук нужен здесь? А здесь? Какой звук у песчаного червя? Может, мы должны сделать этот звук громче диалога? Он принимает эти решения. Послушайте, он маэстро», — сказал Рот.

Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар» 8 февраля. Больше всего номинаций, двенадцать, получил вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса». В том числе за лучший фильм, женскую и мужскую роли второго плана, саундтрек, адаптированный сценарий и мужскую роль. «Дюна» Дени Вильнева по этому показателю вторая — она будет претендовать на награду в десяти категориях, включая «Лучший фильм». Других номинантов можно посмотреть здесь.