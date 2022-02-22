Sony представила дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR2

Старший вице-президент отдела управления платформами Sony Хидеаки Нисино поделился изображением утвержденного дизайна PlayStation VR2 и контроллеров PlayStation VR2 Sense.

«На создание дизайна гарнитуры для PS VR2 нас вдохновила линейка продуктов PS5. Когда наша команда работала над консолью PS5, у них в голове уже был образ VR-гарнитуры следующего поколения, так что, думаю, вы заметите сходство», — рассказал он.

Нисино отметил, что в гарнитуру добавили настройку линз, чтобы геймеры могли отрегулировать расстояние между ними. Кроме того, Sony уменьшила вес PS VR2 с учетом новых функций, как, например, встроенный моторчик для создания эффекта отдачи.