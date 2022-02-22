В США потолстевший медведь пробирается в дома и ест всю еду. Местные жители не знают, как с ним быть

В городке Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии гигантский черный медведь по кличке Танк Хэнк не дает покоя местным жителям. За полгода полиция получила уже около 30 звонков от перепуганных людей, в чьи дома вломилось двухсоткилограммовое дикое животное. Об этом пишет Би-би-си. Похождения Хэнка по домам начались в июле прошлого года. Летом у медведей начинается период обжорства, когда она накапливают энергию перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал — такое случается, когда у медведя есть круглогодичный доступ к еде, объяснили в местном департаменте дикой природы.

© BEAR League/Facebook 1 из 3 Следы Хэнка © South Lake Tahoe Police Department/Facebook 2 из 3 Хэнк разбивает стекла домов и устраивает погромы в поисках пищи © South Lake Tahoe Police Department/Facebook 3 из 3

Хэнк пристрастился к еде в домах местных жителей. «Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу», — объяснил представитель департамента Питер Тира. Из‑за такой «диеты» медведь стал весить более 200 килограмм при норме для его вида 45-140. Поймать Хэнка пока не удалось. Местные власти подумывают усыпить медведя, но хозяева домовладений, в которым питался Хэнк, против таких мер. Они говорят, что Хэнка интересует только еда, а на людей он не обращает никакого внимания. «Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы», — сказала директор местной организации по охране медведей Энн Брайант. По данным властей, люди, столкнувшиеся с Хэнком, не пострадали, в отличие от вещей в доме.