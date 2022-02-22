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В США потолстевший медведь пробирается в дома и ест всю еду. Местные жители не знают, как с ним быть

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

В городке Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии гигантский черный медведь по кличке Танк Хэнк не дает покоя местным жителям. За полгода полиция получила уже около 30 звонков от перепуганных людей, в чьи дома вломилось двухсоткилограммовое дикое животное. Об этом пишет Би-би-си.

Похождения Хэнка по домам начались в июле прошлого года. Летом у медведей начинается период обжорства, когда она накапливают энергию перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал — такое случается, когда у медведя есть круглогодичный доступ к еде, объяснили в местном департаменте дикой природы.

© BEAR League/Facebook
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Следы Хэнка

© South Lake Tahoe Police Department/Facebook
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Хэнк разбивает стекла домов и устраивает погромы в поисках пищи

© South Lake Tahoe Police Department/Facebook
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Хэнк пристрастился к еде в домах местных жителей. «Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу», — объяснил представитель департамента Питер Тира. Из‑за такой «диеты» медведь стал весить более 200 килограмм при норме для его вида 45-140.

Поймать Хэнка пока не удалось. Местные власти подумывают усыпить медведя, но хозяева домовладений, в которым питался Хэнк, против таких мер. Они говорят, что Хэнка интересует только еда, а на людей он не обращает никакого внимания.

«Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы», — сказала директор местной организации по охране медведей Энн Брайант. По данным властей, люди, столкнувшиеся с Хэнком, не пострадали, в отличие от вещей в доме.

В департаменте заявляют, что отсутствие у медведя страха перед людьми может представлять опасность.

И жители, и власти хотели бы поместить Хэнка в заповедник, но его пока ни в один не берут — нет мест. Так что Хэнка просто отгоняют от домов при помощи пейнтбольных ружей и сирен.

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