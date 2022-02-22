В Чечне приговорили двух ЛГБТ-персон к 6 и 8 годам колонии по делу о пособничестве терроризму

Ачхой-Мартановский районный суд Чечни приговорил Салеха Магамадова к году тюрьмы и семи годам колонии строгого режима, его брата Исмаила Исаева — к шести годам колонии общего режима. Об этом пишет «ОВД-Инфо»* со ссылкой на пресс-секретаря «СК SOS» Мирона Розанова.

Юношей признали виновными по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании). По версии следствия, осенью 2020 года они передавали еду члену незаконного формирования Рустаму Борчишвили, убитому в октябре 2020-го.

Один из братьев гомосексуал, второй — трансперсона, которая принимает гормональную терапию.

Магамадов и Исаев были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95». В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля 2021 года юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

Там молодых людей обвинили в пособничестве террористам. В «Российской ЛГБТ-сети»** считают, что уголовное дело против юношей может быть сфабриковано, а признательные показания получены под пытками.

24 марта 2021-го организация сообщила о задержании около 20 родственников Исаева и Магамадова в Чечне. Их, по данным «Российской ЛГБТ-сети», несколько часов допрашивали, требуя сообщить, где находятся родители молодых людей, а также предлагали им убить братьев.

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