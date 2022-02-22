Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что у Украины нет права на суверенитет, поскольку оно должно соблюдаться лишь в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории. Украина с 2014 года к таким странам не относится, заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают в качестве базового для толкования Устава (ООН), является декларация о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами», — цитирует его слова «Интерфакс».

По словам Лаврова, в этой декларации сказано, что суверенитет и территориальная целостность должны соблюдаться в отношении всех государств, в которых на практике реализуется принцип равноправия и самоопределения народов, «и вследствие этого имеющих правительство, представляющее без различия рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

По мнению министра, «то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько отвергнуто» правительство, сформированное после событий 2014 года.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 22 февраля, договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР одобрили в Госдуме и Совфеде.

В указах о признании республик, подписанных Путиным, в частности, есть распоряжение ввести на их территорию российские войска. Они, как утверждается в документах, должны «осуществлять функции по поддержанию мира».