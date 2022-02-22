Кристен Стюарт, Джаред Лето и Кирстен Данст вместе спели «Drivers License» Оливии Родриго

W Magazine собрал вместе актеров, которые больше всех запомнились в этом сезоне по версии журнала. Их попросили исполнить хит Оливии Родриго «Drivers License».

В съемках приняли участие Кирстен Данст, Кристен Стюарт, Джаред Лето, Тесса Томпсон, Коди Смит-МакФи, Рут Негга и другие актеры.

Каждый подошел к поставленной задаче по-своему. Некоторые предпочли драматизировать песню Родриго и читали ее с листочка, как стихотворение, другие, такие как Джоди Комер и Лесли Одом-мл., спели по-настоящему.