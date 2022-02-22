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Джаред Лето, Снуп Догг, Майли Сайрус и Ли Чжон Чжэ снялись в стильной рекламе Gucci

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Gucci опубликовал рекламу весенне-летней коллекции Love Parade. В съемках приняли участие актеры Джаред Лето и известный по «Игре в кальмара» Ли Чжон Чжэ, певица Майли Сайрус, рэпер Снуп Догг и другие знаменитости.

На видео звезды развлекаются в клубе, а их образы и обстановка вокруг них стилизованы под эпоху старого Голливуда. В релизе к рекламной кампании говорится, что Gucci Love Parade — это «праздник, на котором люди и божества сидят бок о бок за роскошными столами» под песню «Venus in Furs» группы The Velvet Underground.

В инстаграме Gucci появились стилизованные фотографии, которые сделали Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Показ Gucci Love Parade прошел в Лос-Анджелесе, на Голливудском бульваре, в ноябре прошлого года. В нем приняли участие Джаред Лето и Маколей Калкин.

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