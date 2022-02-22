Джастин Бибер и Tame Impala: фестиваль Sziget объявил вторую волну артистов

Крупнейший фестиваль Европы Sziget объявил вторую волну артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в Будапеште с 10 по 15 августа. В список хедлайнеров вошли Джастин Бибер, Кельвин Харрис и Tame Impala. Бибер приедет на Sziget в рамках мирового тура «Justice World Tour», представив шестой студийный альбом «Justice». В него вошли такие хиты, как «Anyone», «Ghost» и «Peaches».

На фестивале также выступят Энн-Мари, Сэм Фендер, Стив Аоки, Нина Кравиц, Milky Chance и многие другие. Ранее Sziget назвал первых участников мероприятия, среди которых — Arctic Monkeys, Дуа Липа, Kings of Leon, Алан Волкер, Льюис Капальди, Stromae, Woodkid, Jungle, Bastille, Джон Хопкинс, Sigrid, Slowthai, Sevdaliza и другие.