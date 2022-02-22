Джастин Бибер и Tame Impala: фестиваль Sziget объявил вторую волну артистов

Крупнейший фестиваль Европы Sziget объявил вторую волну артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль пройдет в Будапеште с 10 по 15 августа. В список хедлайнеров вошли Джастин Бибер, Кельвин Харрис и Tame Impala. Бибер приедет на Sziget в рамках мирового тура «Justice World Tour», представив шестой студийный альбом «Justice». В него вошли такие хиты, как «Anyone», «Ghost» и «Peaches».
На фестивале также выступят Энн-Мари, Сэм Фендер, Стив Аоки, Нина Кравиц, Milky Chance и многие другие. Ранее Sziget назвал первых участников мероприятия, среди которых — Arctic Monkeys, Дуа Липа, Kings of Leon, Алан Волкер, Льюис Капальди, Stromae, Woodkid, Jungle, Bastille, Джон Хопкинс, Sigrid, Slowthai, Sevdaliza и другие.
Билеты уже поступили в продажу. Абонемент на шесть дней обойдется в 290 евро (около 25 тыс. рублей), а на три дня — 195 евро (около 17 тыс. рублей). Отмечается, что 1 марта планируется повышение стоимости билетов.
Организаторы также напомнили, что россияне могут свободно посетить Венгрию с сертификатом о вакцинации, в том числе «Спутником V», или отрицательным ПЦР-тестом. Для въезда в страну также понадобится действующая шенгенская виза.