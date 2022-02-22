перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МИД России: ДНР и ЛНР признаны в тех границах, в которых их власти осуществляют полномочия 13:59
В ЛНР призвали Украину вывести войска из Луганской области 13:33
Шеф-повара петербургских ресторанов и горожане напекут блинов для подопечных «Ночлежки» 13:20
Пенсионера из Краснодара приговорили к году условно за репост 12:36
Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны» 12:18
За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса 11:10
Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 10:58
Kinotavrfestival/Instagram
«Кинотавр» объявил даты проведения фестиваля 10:52
Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра 9:56
Словения отменила ковидные ограничения для туристов 9:52
Рубль вышел на первое место в мире по волатильности 8:37
В США снимут байопик о матери Тупака Шакура 1:31
britneyspears/Instagram
Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров 0:34
Толстой: завтра обе палаты российского парламента закрепят решение о признании ЛНР и ДНР Вчера в 23:16
Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра Российской армии Вчера в 22:51
Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вчера в 22:35
Альбом XXXTentacion «?» побил рекорд прослушиваний на Spotify Вчера в 22:28
Проект о поэзии Prosodia оштрафовали за цитату из письма Тургенева Герцену Вчера в 21:31
Встреча Совбеза по признанию ДНР и ЛНР, закон о сортировке мусора и другие новости дня
Вчера в 20:35 дайджест
Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к гражданам Вчера в 20:33
Отключить рекламу

Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:18

Хозяева каракала Гоши, более известного как Большой русский кот Шлепа, опубликовали пост с «официальным заявлением». Он касается последних событий вокруг Украины и России.

В первую очередь они попросили не использовать Гошу в мемах о текущих политических событиях и напомнили, что каракал родом из Украины, живет в России и «принадлежит всему миру».

«Большой Шлепа за мир и против войны», — добавили владельцы аккаунта. В видео, опубликованном вместе с заявлением, слышно закадровый рэп о том, что Шлепа лучше всех.

В комментариях Гошу назвали «президентом республики Земля», «главным гражданином мира» и космополитом.

Пользователи поблагодарили хозяев животного за их позицию. «Я видел столько отвратительных мемов, где украинцев унижали, используя Гошу <…> Надеюсь, люди вас послушаются и станут меньше использовать Гошу в политических целях», — написал один из комментаторов.

Мем про кота Шлепу завирусился в 2020 году. Одной из тем для шуток вокруг питомца стали «военные преступления», которые он совершал.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить