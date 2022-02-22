Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны»

В первую очередь они попросили не использовать Гошу в мемах о текущих политических событиях и напомнили, что каракал родом из Украины, живет в России и «принадлежит всему миру».

Хозяева каракала Гоши, более известного как Большой русский кот Шлепа, опубликовали пост с «официальным заявлением». Он касается последних событий вокруг Украины и России.

«Большой Шлепа за мир и против войны», — добавили владельцы аккаунта. В видео, опубликованном вместе с заявлением, слышно закадровый рэп о том, что Шлепа лучше всех.

В комментариях Гошу назвали «президентом республики Земля», «главным гражданином мира» и космополитом.

Пользователи поблагодарили хозяев животного за их позицию. «Я видел столько отвратительных мемов, где украинцев унижали, используя Гошу <…> Надеюсь, люди вас послушаются и станут меньше использовать Гошу в политических целях», — написал один из комментаторов.

Мем про кота Шлепу завирусился в 2020 году. Одной из тем для шуток вокруг питомца стали «военные преступления», которые он совершал.