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За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

За последние сутки в России выявлено 135 172 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 17 165 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 6575 случаев. Следом идут Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан, Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 522 756. За сутки умерли 796 человек, за все время — 347 031. Выздоровели 164 293 человека, за весь период — 12 657 025. Число госпитализаций за сутки составило 17 294.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 426,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,1 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,2 млн), Франция (22,3 млн) и Великобритания (18,6 млн).

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