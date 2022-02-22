За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 135 172 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 17 165 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 6575 случаев. Следом идут Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан, Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области.