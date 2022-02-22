Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19

С 24 февраля заболевшим COVID-19 жителям Великобритании не придется сидеть на самоизоляции. Эту и другие антиковидные меры отменил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Bloomberg.

Заболевшим рекомендуется оставаться на самоизоляции только лишь пять дней, а также разрешается не сообщать работодателю о положительном тесте. Кроме того, с 1 апреля британцы не смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Во время выступления в парламенте Джонсон заявил о начале нового этапа пандемии, в котором на первый план выходят «здравый смысл» и личная ответственность людей.

«Ограничения наносят серьезный ущерб нашей экономике, нашему обществу, нашему психическому благополучию и шансам наших детей устроиться в жизни, и нам больше не нужно платить эту цену. Так давайте же научимся жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая наши свободы», — сказал Джонсон.

План Джонсона реализуется на фоне снижения числа случаев, госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом, в Великобритании.

Главный научный советник Патрик Валланс сказал, что новые варианты коронавируса неизбежны, и некоторые из них смогут обходить существующие вакцины. Главный медицинский директор Крис Уитти добавил, что некоторые больницы все еще испытывают нагрузку из‑за заболевших, и призвал британцев продолжать носить маски и принимать другие меры предосторожности.

Ранее Великобритания объявила об отмене ковидных паспортов и стала первой страной в Европе, отменяющей ограничения на фоне волны заболеваемости новым штаммом коронавируса.