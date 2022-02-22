перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МИД России: ДНР и ЛНР признаны в тех границах, в которых их власти осуществляют полномочия 13:59
В ЛНР призвали Украину вывести войска из Луганской области 13:33
Шеф-повара петербургских ресторанов и горожане напекут блинов для подопечных «Ночлежки» 13:20
Пенсионера из Краснодара приговорили к году условно за репост 12:36
Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны» 12:18
За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса 11:10
Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 10:58
Kinotavrfestival/Instagram
«Кинотавр» объявил даты проведения фестиваля 10:52
Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра 9:56
Словения отменила ковидные ограничения для туристов 9:52
Рубль вышел на первое место в мире по волатильности 8:37
В США снимут байопик о матери Тупака Шакура 1:31
britneyspears/Instagram
Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров 0:34
Толстой: завтра обе палаты российского парламента закрепят решение о признании ЛНР и ДНР Вчера в 23:16
Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра Российской армии Вчера в 22:51
Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вчера в 22:35
Альбом XXXTentacion «?» побил рекорд прослушиваний на Spotify Вчера в 22:28
Проект о поэзии Prosodia оштрафовали за цитату из письма Тургенева Герцену Вчера в 21:31
Встреча Совбеза по признанию ДНР и ЛНР, закон о сортировке мусора и другие новости дня
Вчера в 20:35 дайджест
Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к гражданам Вчера в 20:33
Отключить рекламу

Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

С 24 февраля заболевшим COVID-19 жителям Великобритании не придется сидеть на самоизоляции. Эту и другие антиковидные меры отменил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Bloomberg.

Заболевшим рекомендуется оставаться на самоизоляции только лишь пять дней, а также разрешается не сообщать работодателю о положительном тесте. Кроме того, с 1 апреля британцы не смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Во время выступления в парламенте Джонсон заявил о начале нового этапа пандемии, в котором на первый план выходят «здравый смысл» и личная ответственность людей.

«Ограничения наносят серьезный ущерб нашей экономике, нашему обществу, нашему психическому благополучию и шансам наших детей устроиться в жизни, и нам больше не нужно платить эту цену. Так давайте же научимся жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая наши свободы», — сказал Джонсон.

План Джонсона реализуется на фоне снижения числа случаев, госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом, в Великобритании.

Главный научный советник Патрик Валланс сказал, что новые варианты коронавируса неизбежны, и некоторые из них смогут обходить существующие вакцины. Главный медицинский директор Крис Уитти добавил, что некоторые больницы все еще испытывают нагрузку из‑за заболевших, и призвал британцев продолжать носить маски и принимать другие меры предосторожности.

Ранее Великобритания объявила об отмене ковидных паспортов и стала первой страной в Европе, отменяющей ограничения на фоне волны заболеваемости новым штаммом коронавируса.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Bloomberg
Люди
Борис Джонсон
Крис Уитти
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить