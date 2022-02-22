«Кинотавр» объявил даты проведения фестиваля

Российский фестиваль «Кинотавр» пройдет с 13 по 20 сентября в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

Основной площадкой показов станет Зимний театр. Программа фестиваля будет включать в себя как традиционные конкурсы для полного и короткого метра, так и секцию «Кинотавр. Сериалы». Организаторы также заявили о специальных показах, питчинге сериалов и ряде других мероприятий, о которых объявят позже.

Прием заявок на участие в конкурсных программах для полнометражных и короткометражных фильмов откроется 1 марта и продлится до 1 июня. «„Кинотавр“ — главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей», — отметил президент фестиваля Александр Роднянский.

5 декабря 2021 года в возрасте 75 лет скончался кинопродюсер, актер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Он был госпитализирован в середине ноября с сердечным приступом и находился в прекоматозном состоянии.