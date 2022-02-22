Словения отменила ковидные ограничения для туристов

С 19 февраля в Словении отменили все антиковидные ограничения для иностранных туристов, которые действовали при въезде в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путешественникам не нужно предъявлять информацию о прививках от коронавируса, сдавать ПЦР-тесты, а также соблюдать карантин.

Власти отметили, что в Словении открыты все объекты размещения. Ранее страна принимала российских туристов с прививкой «Спутник V» или сертификатов вакцинации европейского образца.

Россия возобновила полеты в Словению с 9 ноября 2021 года.