Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра

Специалист по костюмам Оуэн Торнтон, работавший над созданием «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, поделился закадровым снимком Марго Робби в свадебном платье. Кадр с Харли Квинн в образе невесты, которую сыграла актриса, не попал в театральную версию фильма.

«Харли Квинн играет единственная и неповторимая Марго Робби. Харли была в свадебном платье во время съемок в Лос-Анджелесе, и было забавно добавить на него традиционные красные и синие цвета», — написал Торнтон.