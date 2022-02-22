Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра

Специалист по костюмам Оуэн Торнтон, работавший над созданием «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, поделился закадровым снимком Марго Робби в свадебном платье. Кадр с Харли Квинн в образе невесты, которую сыграла актриса, не попал в театральную версию фильма.
«Харли Квинн играет единственная и неповторимая Марго Робби. Харли была в свадебном платье во время съемок в Лос-Анджелесе, и было забавно добавить на него традиционные красные и синие цвета», — написал Торнтон.
Торнтон добавил, что в режиссерской версии «Отряда самоубийц» 2016 года «таится много секретов», и невеста Харли — один из них. Возможно, в этой сцене Джокер в исполнении Джареда Лето и суперзлодейка устраивали свадебную церемонию.
Дэвид Эйр выпустил «Отряд самоубийц» шесть лет назад. Критики и зрители раскритиковали картину, за которой закрепился статус одного из самых неудачных проектов в истории современной супергеройской эры Голливуда. Прошлым летом в кино вышел перезапуск фильма про антигероев, снятый Джеймсом Ганном.