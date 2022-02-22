Рубль вышел на первое место в мире по волатильности

Временная волатильность рубля, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллара и рубля, к вечеру 21 февраля достигала 33,97%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные биржевого терминала Bloomberg.

Рубль занял первое место в мире по этому индикатору еще 14 февраля, обогнав турецкую лиру. Тогда волатильность рубля выросла до 24,3%, а волатильность турецкой лиры снизилась до 19,75%.

На фоне обострения ситуации на востоке Украины курс доллара превышал отметку 80 рублей. Волатильность рубля приблизилась к максимальным показателям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, а курс рубля обваливался с 60 до 80 рублей за доллар.

С февраля 2015 года волатильность рубля поднималась выше 30% только в пандемию и сейчас, отмечает издание. Наивысшим значение показателя было в декабре 2014 года, после «черного вторника» на валютном и финансовом рынке, — 75%.