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В США снимут байопик о матери Тупака Шакура

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:31

В США снимут биографический фильм о матери рэпера Тупака Шакура — Афени Шакур. Об этом сообщил NME.

Картина будет называться «Мир, любовь и уважение, история Афени Шакур/Panther 21». Она расскажет о двух годах жизни Афени между 1969 и 1971 годами и ее участии в организации под названием Black Panther Party.

Black Panther Party, или Партия самообороны «Черные пантеры» была леворадикальной группировкой афроамериканцев, существовавшей с 1966 по 1982 году. Афени Шакур была ярким членом организации с 1968 года.

Всего через несколько лет она вместе с другими участниками так называемой группы Panther 21 предстала перед судом по обвинению в организации взрывов в Нью-Йорке. Все 21 фигурант были оправданы.

Продюсерами проекта выступили Жасмин Гай, Джамал Джозеф и Дина ЛаПолт. Они намерены рассказать о событиях в жизни Афени вплоть до рождения ее сына Тупака. Афени была беременна будущим музыкантом как раз во время судебного разбирательства.

По словам ЛаПолт, картина начнется со сцены, когда Афени Шакур арестовали. Большое внимание в фильме будет уделено роли женщин в управлении Партией. Именно они отвечали за обеспечение темнокожих бесплатными завтраками, медпомощью и доступом к образованию.

У проекта пока нет режиссера и сценариста. Продюсеры намерены найти на эти роли темнокожих женщин. Кроме того, команда байопика надеется заключить контракт с продакшн-компанией, которой также руководили бы кинематографисты-афроамериканки.

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