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Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:34

Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров, в которых она в деталях расскажет о своей жизни. Ее опубликует издательский дом Simon & Shuster. Об этом сообщило Page Six.

В книге Спирс поделится воспоминаниями о своем пути к славе, а также расскажет подробно о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. По информации издания, за права на публикацию мемуаров певица получит порядка 15 млн долларов.

Помимо Simon & Shuster, контракт со звездой хотели заполучить и другие крупные издательства. Источник СМИ назвал сделку «одной из самых крупных за все время», если не считать мемуаров Барака и Мишель Обамы.

Бывший президент США и его супруга продали книгу о своей жизни за предположительно 60 млн долларов. Билл Клинтон в 2001 году заключил сделку на публикацию своих мемуаров за 15 млн долларов.

Ранее сестра Бритни Спирс Джейми Линн опубликовала свою книгу. Бритни назвала ее содержание ложью и попыткой заработать на ее имени деньги.

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