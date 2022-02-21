Проект о поэзии Prosodia оштрафовали за цитату из письма Тургенева Герцену

Проект о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тыс. рублей из‑за цитирования письма писателя Ивана Тургенева к Александру Герцену, в котором содержалось слово «********» (незаконнорожденный). Об этом сообщил в фейсбуке главред журнала Владимир Козлов.

Он рассказал, что суд в Ростове-на-Дону рассмотрел иск Роскомнадзора и назначил штраф юрлицу проекта АНО «Инновационные гуманитарные проекты» в 30 тыс. рублей. Также был оштрафован сам Козлов на 5000 рублей.

Главный редактор не уточнил, в каком административном правонарушении признали виновным его и его издание. Козлов посетовал, что суд мог быть «и более милостив: когда организация привлекается впервые, суд часто обходится и предупреждением».

«В какой‑то момент, когда обе стороны изложили аргументы, я даже подумал, что точно будет предупреждение — потому что не только мы, но и Роскомнадзор, к нашему удивлению, рекомендовал им обойтись. Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано», — рассказал Козлов.

Роскомнадзор усмотрел в процитированном слове из письма XIX века нецензурную лексику. Козлов же утверждал, что во времена Тургенева и Герцена это выражение употреблялось только в одном значении — «внебрачный ребенок».