Альбом XXXTentacion «?» побил рекорд прослушиваний на Spotify

Альбом американского рэпера XXXTentacion «?» стал самым прослушиваемым на стриминговой платформе Spotify, обойдя пластинку другого хип-хоп-исполнителя Дрейка «Scorpion». Об этом сообщает NME.

«?» прослушали больше 7,884 млрд раз, в то время как работа Дрейка перешагнула отметку в 7,883 млрд. При этом еще в ноябре «Scorpion» обгонял пластинку покойного рэпера примерно на миллиард прослушиваний, сообщает издание.

NME не сообщил о причинах такого резкого роста интереса к «?». Пластинка вышла в марте 2012-го и стала последним прижизненным релизом XXXTentacion. Он был застрелен в июне того же года.

Позднее свет увидели несколько посмертных работ, включая полноформатники «Skins» и Bad Vibes Forever, а также клипы на композиции «Sad!» и «Moonlight».

«Афиша Daily» подробно рассказывала о рэпере и объясняла, почему его смерть стала для многих шокирующей.