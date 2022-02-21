Встреча Совбеза по признанию ДНР и ЛНР, закон о сортировке мусора и другие новости дня

Члены Совета безопасности России призвали Путина признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Президент заявил, что решение по этому вопросу будет принято сегодня. С просьбой о признании выступили главы ДНР и ЛНР.

Российские военные и пограничники заявили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы с Украины, которая пыталась пересечь границу. В результате столкновения были уничтожены пятеро нарушителей, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Государственная дума рассмотрит законопроект об обязательной сортировке мусора. Документ предполагает полный запрет на захоронение вторичных ресурсов и вторичного сырья с 2030 года.

Пятерых полицейских обвинили во взятках за помощь в съемках сериала «Чикатило. Явление зверя». Согласно материалам дела, стражи порядка получили 400 тыс. рублей за перекрытие улиц и пешеходных зон.

В сети появился первый трейлер сериала »‎The Телки» по мотивам одноименной книги Сергея Минаева. Он рассказывает об успешном руководителе PR-агентства, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам.

Netflix опубликовал трейлер второй части документального фильма о Канье Уэсте. Релиз намечен на 23 февраля.

Пак Чхан Ук снял короткометражку для Apple TV полностью на iPhone. В результате получился фэнтези-фильм о боевых искусствах.

The Weeknd »>представит иммерсивный музыкальный спецвыпуск «The Dawn FM Experience» 26 февраля. «Добро пожаловать в следующую фазу «Dawn FM» — потусторонний мир чистилища», — сказал артист.

Mr. Oizo вернулся с новой пластинкой «Voilà», записанной вместе с итальянским хип-хоп-проектом Crookers — под этим именем скрывается Франческо Барбалья, также известный как Phra. Музыканты уже работали вместе над треками «No Tony» и «Dolce Vita».

В 1967 году Джими Хендрикс разорвал листок из своей тетради, чтобы оставить автографы двух фанаткам. Спустя много лет повзрослевшие поклонницы продали две половинки одного листа за пятизначную сумму.