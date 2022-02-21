Соцсеть Дональда Трампа стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США

Социальная сеть Truth Social, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Об этом сообщил Reuters.

Truth Social была запущена вечером 20 февраля. Дональд Трамп заявил о намерении запустить свою соцсеть в октябре 2021 года. Медиакомпания Digital World Acquisition Corp. привлекла в проект инвестиции в 1 млрд долларов.

С помощью Truth Social Трамп ответил на блокировку его аккаунтов в Facebook, Twitter и YouTube, которая произошла после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года.

На загрузку приложения можно было оставить предзаявку. Соцсеть должна была появиться в гаджетах автоматически сразу после запуска. Однако некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке: из‑за популярности приложения их внесли в лист ожидания.

Создатели соцсети рассчитывают, что она полноценно заработает на всей территории США к концу марта. В дальнейшем приложение Truth Social станет доступно пользователям и в других странах.