Госдума рассмотрит законопроект об обязательной сортировке мусора

Государственная дума рассмотрит проект закона об обязательной сортировке мусора. Об этом сообщает «Российская газета».

Документ предполагает полный запрет на захоронение вторичных ресурсов и вторичного сырья с 2030 года. В случае принятия он обяжет жителей страны сортировать отходы, а юридические лица — заниматься их утилизацией.

Компаниям будет предложено самостоятельно разделять материалы, оставшиеся после основного производства, на отходы и побочные продукты. Последние будут выступать в качестве сырья для собственных нужд, либо товаров, которые нужно реализовать на рынке.

Закон может вступить в силу уже 1 сентября 2022-го, уточняет издание.

В ноябре минувшего года правительство утвердило стратегию России по климату до середины XXI века. Она связана с экономическим ростом. К 2050 году выбросы парниковых газов планируется снизить на 60%, а еще через 10 лет привести их воздействие к нулю, то есть достичь углеродной нейтральности.

Среди других задач — рост экспорта, не связанного с полезными ископаемыми, внедрение низкоуглеродных технологий, стимулирование вторичного потребления энергоресурсов, развитие финансирования экопроектов, принятие мер по сохранению природных экосистем, участвующих в поглощении газов.