The Weeknd представит иммерсивный музыкальный выпуск «The Dawn FM Experience»

The Weeknd представит иммерсивный музыкальный спецвыпуск под названием «The Dawn FM Experience». Премьера состоится 26 февраля на Amazon Prime. Об этом пишет Variety.

В описании говорится, что это будет «театрализованное представление, которое погрузит зрителей в нервирующий и угрюмый мир». Над его разработкой трудились сам Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) и его лейбл XO Records.

«Я в восторге от того, что сотрудничаю с Amazon для премьеры самого сложного телешоу в прямом эфире, которое я когда‑либо делал. Добро пожаловать в следующую фазу „Dawn FM“ — потусторонний мир чистилища, где живое выступление, театр и искусство перформанса сочетаются на вечеринке в клубе», — описал шоу Тесфайе.