перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной сортировке мусора 19:07
Михаил Саакашвили объявил новую бессрочную голодовку из‑за отсутствия надлежащего лечения 18:56
Члены Совета безопасности призвали Путина признать независимость ДНР и ЛНР 18:45
The Weeknd представит иммерсивный музыкальный выпуск «The Dawn FM Experience» 18:16
Вице-губернатор Петербурга: говорить об отмене QR-кодов в городе преждевременно 18:08
ВЦИОМ: 78% россиян поддержали прием беженцев из ДНР и ЛНР 16:55
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик 16:42
Пресс-материалы
«ВКонтакте» запустил определитель телефонных номеров на основе больших данных 16:36
Российские пограничники заявили об уничтожении украинских диверсантов 16:29
На Украине спасатели достали из‑подо льда мужчину, полицейских и рыбака. Те хотели спасти друг друга 16:26
«Я поражена многими решениями»: «И просто так» не понравился автору книги, по которой сняли оригинал 15:41
В «Художественном» покажут фильм «Завтрак у Тиффани» 15:30
Mr. Oizo выпустил альбом «Voilà» совместно с итальянским хип-хоп-проектом Crookers 15:10
Hannu Lindroos/Wikimedia.org
Фанатки Джими Хендрикса продали две половинки одного листа, разорванного музыкантом ради автографов 14:50
В суд поступили три дела о взятках полицейским на съемках сериала «Чикатило. Явление зверя» 14:40
Вышел первый трейлер сериала «The Телки». В главной роли Милош Бикович 13:16
Минфин предложил тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 13:13
Netflix выложил трейлер второй части документалки о Канье Уэсте 12:12
Fivio Foreign/YouTube
Канье Уэст, Алиша Кис и Fivio Foreign в новом клипе на трек «City of Gods» 12:09
За сутки в России выявили 152 337 случаев COVID-19 11:38
Отключить рекламу

The Weeknd представит иммерсивный музыкальный выпуск «The Dawn FM Experience»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:16

The Weeknd представит иммерсивный музыкальный спецвыпуск под названием «The Dawn FM Experience». Премьера состоится 26 февраля на Amazon Prime. Об этом пишет Variety.

В описании говорится, что это будет «театрализованное представление, которое погрузит зрителей в нервирующий и угрюмый мир». Над его разработкой трудились сам Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) и его лейбл XO Records.

«Я в восторге от того, что сотрудничаю с Amazon для премьеры самого сложного телешоу в прямом эфире, которое я когда‑либо делал. Добро пожаловать в следующую фазу „Dawn FM“ — потусторонний мир чистилища, где живое выступление, театр и искусство перформанса сочетаются на вечеринке в клубе», — описал шоу Тесфайе.

Всего на «The Dawn FM Experience» прозвучит восемь треков из нового альбома, который вышел 7 января. За день до релиза на Amazon Music прошло лайв-прослушивание пластинки.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Эйбeл Тесфайе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить