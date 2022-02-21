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Вице-губернатор Петербурга: говорить об отмене QR-кодов в городе преждевременно

Денис Ламехов
Сегодня в 18:08

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что текущая эпидемиологическая обстановка в городе не позволяет отменить требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах. Его слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить об этом преждевременно», — отметил Пиотровский.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на близкие к городскому правительству источники сообщала, что поправка к постановлению № 121, регулирующему сферу антикоронавирусных ограничений, может быть внесена на текущей неделе, начавшейся 21 февраля.

Петербург находится на первом месте по приросту заражений за сутки — в городе выявлено 9043 новых случая. Всего за 24 часа в России зафиксировали 152 337 случаев COVID-19 — это на 18 362 заражения меньше, чем вчера.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 425,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,2 млн), Франция (22,2 млн) и Великобритания (18,6 млн).

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