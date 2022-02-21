На Украине спасатели достали из‑подо льда мужчину, полицейских и рыбака. Те хотели спасти друг друга

В украинском Днепре спасатели достали из‑подо льда мужчину, трех полицейских и рыбака. Они пытались спасти друг друга, но ледяная корка не выдержала их веса. Об этом сообщает пресс-служба местной спасательной службы.

20 февраля рыбак провалился под лед на реке Днепр. На место прибыли сотрудники полиции и решили спасти утопающего, но сами провалились под лед на расстоянии 40 и 70 метров от берега.

Помочь полицейским и рыбаку вызвался местный житель, но в 40 метрах от берега лед не выдержал и его. На место происшествия отправили 13 спасателей и 5 единиц техники.

Рыбак, первый провалившийся под лед, скончался в машине скорой помощи.