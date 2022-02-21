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«ВКонтакте» запустил определитель телефонных номеров на основе больших данных

Денис Ламехов
Сегодня в 16:36

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила определитель телефонных номеров на основе больших данных. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

О нежелательных звонках будет предупреждать приложение «ВКонтакте». К ним алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов, а также немые звонки.

Если пользователю позвонят со спам-номера, он узнает об этом в момент вызова. «В режиме реального времени вся информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу ее работы», — говорят в компании.

Платформа также предлагает пользователям оставить обратную связь, если номер отсутствует в базе данных «ВКонтакте», но алгоритм фиксирует связанную с ним подозрительную активность — к примеру, необычную длительность или частоту вызовов.

«В будущем [мы] сможем соединять пользователей „ВКонтакте“ с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы <…> в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками», — говорит гендиректор соцсети Марина Краснова.

Функция доступна в настройках приложения в разделе «Определитель номера». Она не требует доступа к интернету и дополнительной платы, работает в фоновом режиме и доступна в приложении «ВКонтакте» для iOS и Android, рассказали в компании.

В 2019 году подобный сервис представил «Яндекс». Похожий продукт есть и у «Лаборатории Касперского» — он получил название Who Calls.

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