В «Художественном» покажут фильм «Завтрак у Тиффани»

8 марта, в 17.00, в большом зале «Художественного» пройдет единственный показ культового фильма «Завтрак у Тиффани». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сериала.

Премьера киноленты Блейка Эдвардса по одноименной повести Трумэна Капоте состоялась в 1961 году. Главные роли в фильме исполнили Одри Хепберн и Джордж Пеппард.

«Завтрак у Тиффани» рассказывает о светской даме Холли Голайтли, которая намерена выйти замуж за одного из самых завидных холостяков Нью-Йорка, но однажды ее соседом сверху становится обаятельный писатель.

Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.