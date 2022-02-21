перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Я поражена многими решениями»: «И просто так» не понравился автору книги, по которой сняли оригинал 15:41
В «Художественном» покажут фильм «Завтрак у Тиффани» 15:30
Mr. Oizo выпустил альбом «Voilà» совместно с итальянским хип-хоп-проектом Crookers 15:10
Hannu Lindroos/Wikimedia.org
Фанатки Джими Хендрикса продали две половинки одного листа, разорванного музыкантом ради автографов 14:50
В суд поступили три дела о взятках полицейским на съемках сериала «Чикатило. Явление зверя» 14:40
Вышел первый трейлер сериала «The Телки». В главной роли Милош Бикович 13:16
Минфин предложил тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 13:13
Netflix выложил трейлер второй части документалки о Канье Уэсте 12:12
Fivio Foreign/YouTube
Канье Уэст, Алиша Кис и Fivio Foreign в новом клипе на трек «City of Gods» 12:09
За сутки в России выявили 152 337 случаев COVID-19 11:38
Capcom анонсировала Street Fighter 6 11:34
В США хозяйка отыскала свою собаку спустя 12 лет после пропажи 10:58
Пак Чхан Ук снял короткометражку полностью на iPhone 9:58
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России сократились случаи загрязнения рек и озер 9:30
Фильм «Анчартед: На картах не значится» возглавил кинопрокат в России и СНГ 8:55
Израиль разрешит въезд туристам без прививки от коронавируса Вчера в 20:48
В сериале «Halo» впервые покажут лицо Мастера Чифа Вчера в 19:54
Дональд Гловер и соавторы «Атланты» столкнулись с расизмом на съемках третьего сезона шоу в Лондоне Вчера в 18:18
Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня
Вчера в 17:27 дайджест
Netflix показал постер документалки про Энди Уорхола. Он выполнен в стиле художника Вчера в 16:47
Отключить рекламу

В «Художественном» покажут фильм «Завтрак у Тиффани»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

8 марта, в 17.00, в большом зале «Художественного» пройдет единственный показ культового фильма «Завтрак у Тиффани». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сериала.

Премьера киноленты Блейка Эдвардса по одноименной повести Трумэна Капоте состоялась в 1961 году. Главные роли в фильме исполнили Одри Хепберн и Джордж Пеппард.

«Завтрак у Тиффани» рассказывает о светской даме Холли Голайтли, которая намерена выйти замуж за одного из самых завидных холостяков Нью-Йорка, но однажды ее соседом сверху становится обаятельный писатель.

Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Одри Хепберн
Джордж Пеппард
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить