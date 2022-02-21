Mr. Oizo выпустил альбом «Voilà» совместно с итальянским хип-хоп-проектом Crookers

Французский электронный музыкант Mr. Oizo (настоящее имя — Квентин Дюпье) опубликовал новый альбом «Voilà» совместно с итальянским хип-хоп-проектом Crookers. Пластинка появилась на цифровых площадках.

Под псевдонимом Crookers скрывается Франческо Барбалья, также известный как Phra. Дюпье уже работал с ним над композициями «No Tony», «Dolce Vita» и «Ed Rec 100». В альбом вошли 18 треков: девять песен и их инструментальные версии.