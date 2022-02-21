В суд поступили три дела о взятках полицейским на съемках сериала «Чикатило. Явление зверя»

В столичные суды поступили материалы трех уголовных дел о взятках, которые выплачивали полицейским за помощь в съемках сериала «Чикатило. Явление зверя». Об этом сообщает «Коммерсант».

Бывшего гендиректора ООО «Кино групп» Дмитрия Большакова обвиняют в посредничестве в передаче незаконных вознаграждений пяти полицейским за перекрытие улиц и пешеходных зон. По его словам, он был готов оплачивать подобные услуги официально, но никто не захотел с ним сотрудничать.

В Щербинский районный суд поступили два уголовных дела. Кроме Большакова по ним проходят замглавы отдела полиции «Китай-город» Дмитрий Смолин, замглавы 3-го управления отдела общественного порядка московского УМВД Игорь Файзуллин и старший инспектор из управления Денис Федоров.

Дорогомиловский суд будет рассматривать дела замначальника управления охраны общественного порядка столичного УМВД Сергея Кулишова и инспектора управления Виталия Фокина.

Согласно материалам дела, 9 октября 2020 года Большаков заплатил полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову 140 тыс. рублей за то, чтобы в безопасности провести съемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района. За перекрытие дороги в Кривоарбатском переулке в центре полицейским передали 180 тыс. рублей, а за съемки эпизодов в районе Театральной площади Федоров, Файзуллин и Смолин получили от съемочной команды еще 80 тыс. рублей.

Сериал «Чикатило. Явление зверя» рассказывает историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, в период с 1978 по 1990 год убившего более 50 человек, за что его приговорили к смертной казни. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.