Фанатки Джими Хендрикса продали две половинки одного листа, разорванного музыкантом ради автографов

Две женщины продали за пятизначную сумму автографы Джими Хендрикса. The Guardian поделился историей, которая произошла с ними в 1967 году.

Поклонницы, которым на тот момент было 15 и 16 лет, перед концертом в Англии пробрались за кулисы в надежде получить автограф и наткнулись на Хендрикса. У гитариста не было чистого листа бумаги, и тогда он вырвал листок из своей тетрадки, разорвал его на две части и расписался на каждой. Свои автографы также оставили Митч Митчелл и Ноэль Реддинг, другие два участника группы The Jimi Hendrix Experience.

Когда подростки шли домой после концерта, они перевернули листы бумаги и увидели написанные от руки слова «51st Wedding Anniversary». Через три недели коллектив выпустил одноименную песню, которая залетела в топ британских чартов.

После этого случая девушки больше не виделись. В прошлом году одна из женщин обратилась в магазин рок-н-ролльных реликвий, чтобы узнать стоимость вырванной музыкантом страницы. Продавец помог найти обладательницу второго листочка, которая тоже сохранила автограф Хендрикса.

Такая высокая цена двух автографов объясняется тем, что осталось совсем немного автографов Хендрикса, а листков с подписями не только гитариста, но и других музыкантов из группы — еще меньше.

Хендрикс основал The Jimi Hendrix Experience в 1966 году, записав несколько хитов, а уже через три года группа распалась после ухода Ноэля Реддинга. Хендрикс умер в сентябре 1970 года в возрасте 27 лет.