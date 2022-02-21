Netflix выложил трейлер второй части документалки о Канье Уэсте

Netflix опубликовал трейлер второй части документального фильма о Канье Уэсте. Релиз состоится 23 февраля.

В коротком ролике можно увидеть, как Уэст говорит о том, что собирается стать «самым стильным рэпером в игре», и гуляет с мамой по улицам Нью-Йорка.