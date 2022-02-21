Netflix выложил трейлер второй части документалки о Канье Уэсте

Netflix опубликовал трейлер второй части документального фильма о Канье Уэсте. Релиз состоится 23 февраля.
В коротком ролике можно увидеть, как Уэст говорит о том, что собирается стать «самым стильным рэпером в игре», и гуляет с мамой по улицам Нью-Йорка.
Мировая премьера документального проекта состоялась 23 января 2022 года на кинофестивале «Сандэнс». Первый эпизод вышел 16 февраля.
Режиссерами выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза, авторы клипов на «Through the Wire» и «Jesus Walks».
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