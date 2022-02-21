За сутки в России выявили 152 337 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 152 337 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 18 362 заражения меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 9 043 случая. Следом идут Красноярский и Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Москва, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.