За сутки в России выявили 152 337 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 152 337 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 18 362 заражения меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 9 043 случая. Следом идут Красноярский и Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Москва, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 522 756. За сутки умерли 735 человек, за все время — 346 235. Выздоровели 127 494 человека, за весь период — 12 492 732. Число госпитализаций за сутки составило 8 835.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 425,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,2 млн), Франция (22,2 млн) и Великобритания (18,6 млн).